جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهول بمياه النيل بالمنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص مجهول في العقد الرابع من العمر بمياه النيل خلف منطقة "مساكن الري" بالمنصورة.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل خلف منطقة "مساكن الري" دائرة قسم ثان المنصورة.وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثة، وبالفحص ومناظرتها تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر "يرتدي ملابسه كاملة" بنطال وبلوفر وجاكت بني اللون ولا ينتعل حذاء ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية والجثة في حالة انتفاخ، ولم يعثر بحوزته على ثمة أوراق تدل على شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي بالمنطقة المشار إليها وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود اتساع بحدقتي العين وتوقف بعضلة القلب ووجود نزيف من الفم وانتفاخ بالوجه والرقبة والبطن ووجود تحلل باليدين والساقين- ادعاء حادث غرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية التصوير الجثة ورفع بصماتها.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٥٧١ إداري قسم ثان المنصورة، وجار استكمال الفحص واتخاذ إجراءات النشر والعرض على النيابة العامة.