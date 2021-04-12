رسالة دكتوراة بجامعة المنيا توصي بتطبيق برنامج للحد من إدمان الإنترنت

ناقشت كلية التمريض بجامعة المنيا، رسالة دكتوراة تحت عنوان فاعلية برنامج تعليمي عن إدمان الإنترنت على معلومات ومعتقدات ومستوى الإدمان بين طلاب التمريض بجامعة المنيا.ضمت لجنة المناقشة والحكم كل من: الدكتورة يسرية السيد حسين أستاذ ورئيس قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض بجامعة المنيا، الدكتورة إيمان محمد محفوظ استاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب بجامعة المنيا، الدكتورة عواطف عبد الرازق محمد استاذ تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض بجامعة المنيا الدكتورة سعاد سيد بيومي استاذ ورئيس قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض بجامعة أسيوط.تهدف رسالة الدكتوراة الخاصة بالمدرس المساعد شيماء عبدالرازق يونس بكلية التمريض إلى تقييم فاعلية برنامج تعليمي عن إدمان الانترنت علي معلومات ومعتقدات ومستوي الإدمان بين طلاب كلية التمريض بجامعة المنيا، وذلك باستخدام النهج شبه التجريبي، حيث جمعت الباحثة البيانات البحثية باستخدام أداتين للدراسة الأولي هي استبيان يملأ ذاتيا بواسطة المشاركين بالدراسة ومساعدة الباحثة لتقييم معلومات ومعتقدات الطلاب عن إدمان الإنترنت، والأداة الثانية فكانت عبارة عن اختبار (Young،1998) لتحديد مستوى إدمان الإنترنت بين الطلاب.وخلصت الدراسة إلى فاعلية البرنامج التعليمي المستخدم في زيادة المعرفة وتغيير المعتقدات وخفض مستوى إدمان الإنترنت بين الطلاب. وتوصلت نتائج الدراسة أنه بعد تنفيذ البرنامج التعليمي طرأ تحسن علي معرفة المشاركين بإدمان الإنترنت.كما كشفت الدراسة أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات القبلية والبعدية والمتابعة فيما يتعلق بمستوي إدمان الإنترنت بين المشاركين. وقد أوصت الدراسة بتطبيق البرنامج التعليمي المستخدم علي باقي كليات الجامعة، وذلك للحد من ظاهرة إدمان الإنترنت بين طلاب الجامعات.