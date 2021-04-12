الزراعة: فوز مشروع التمور بالمركز الأول فى مهرجان القاهرة

فاز مشروع استخدام التمور المصرية بوزارة الزراعة، في إنتاج بعض الأغذية الوظيفية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، والممول من أكاديمية البحث العلمي بجائزة المركز الأول لأحسن منتج لمسحوق التمور في مهرجان التمور بالقاهرة.وأشارت الدكتورة إيمان سالم، الباحث الرئيسي للمشروع ومدير معهد تكنولوجيا الأغذية الأسبق، بأن مسحوق التمور يمكن استخدامة في العديد من الصناعات الغذائية، ويستخدم أيضا في الحلويات وكبديل للسكر في المنتجات الغذائية