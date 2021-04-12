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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 5 آلاف جوال مواد غذائية ضمن حملة «أهلا رمضان» في مطروح

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:11 م
تجهيز 5 آلاف جوال
تجهيز 5 آلاف جوال مواد غذائية
ياسمين شعيب
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بدأت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، في تجهيز السلع الغذائية المجانية لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا في شهر رمضان المبارك وذلك في حملة أهلا رمضان تحت إشراف التضامن الاجتماعي.

وقال أمير حنفي مؤسس جمعية أصدقاء مرضي الكلي بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور، يتم التجهيز للمشاركه في حملة أهلا رمضان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأوضح أن هدف الحملة هو تجهيز 5 آلاف جوال بسعه 25 كيلو ويحتوي علي مواد غذائية ويتم توزيعها علي الفئات الأكثر احتياجا بمطروح مؤكدا علي أن الجميع يعمل علي قلب رجل واحد لكي يتم الانتهاء من التجهيزات والبدء في عملية التوزيع للوصول الي جميع الأسر الأكثر احتياجا في أول أيام رمضان.

وأكد علي أنه سيتم توفير ملابس العيد ل 1000 طفل من الأسر الأكثر احتياجا موضحا أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا مشيرا الي ان الهدف هو اسعاد الأسر الأكثر احتياجا وإدخال البهجه عليهم " مستمرين لحد نهاية شهر رمضان عشان نسعد كل الأسر الأولي بالرعاية في مطروح ".

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