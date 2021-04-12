تجمع سياسي لبناني يطالب بمثول "نصر الله" أمام القضاء في تحقيقات انفجار ميناء بيروت

طالب لقاء سيدة الجبل في لبنان (تجمع سياسي ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي) القضاء اللبناني بالاستماع إلى أقوال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله ووزير الاقتصاد راؤول نعمه، على خلفية مطالبتهما باستبعاد فرضية العمل الإرهابي والحربي من أسباب وقوع انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس 2020.وقال أعضاء لقاء سيدة الجبل - في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم الاثنين: إن "القضاء يجب أن يستمع إلى نصر الله والوزير نعمه للوقوف على حقيقة الأسباب التي دفعتهما إلى هذه المطالبة، في حين أن التحقيق القضائي لم ينُجز حتى الآن، لاسيما بعد نقل ملف التحقيقات إلى قاض جديد يواصل تحقيقاته واستدعاءاته في سبيل تحديد أسباب الانفجار وتحديد المسئوليات".وجدد أعضاء لقاء سيدة الجبل المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف انفجار ميناء بيروت البحري، معتبرين أنه بمثابة تفجيرات 11 سبتمبر "لبنانية - عربية" والتي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، وأن الانفجار هو أكبر حدث إجرامي أمني في المنطقة العربية.وأشاروا إلى أن قيام وزير الاقتصاد قبل أيام بمطالبة القضاء باستبعاد احتمال وقوع عمل إرهابي أو حربي في انفجار الميناء بمثابة تنفيذ لتوجيهات أمين عام حزب الله، والذي كان قد طرح هذا الأمر تحت ذريعة أن شركات التأمين ومؤسسات الضمان لا تعوض المتضررين في حالات الأعمال الإرهابية والحربية.ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتضررت مبان ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.