أخصائي تغذية: أفكار مغلوطة عن العطش في شهر رمضان الكريم

يحل علينا شهر رمضان المبارك غدا ومن أكبر المشاكل التي تواجه الصائمين هى العطش لذلك يتحدث اليوم للدستور الدكتور رامى صلاح الدين استشارى التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي عن بعض الافكار المغلوطة المنتشرة عن العطش في شهر رمضان الكريم.- شرب مياه بكثرة في السحور:- يقال إن شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور يجنب الصائمين الشعور بالعطش أثناء الصيام، وهذا ليس صحيحا، لأن الجسم يأخذ ما يحتاجه، ويطرد الباقي، ولكن الأفضل شرب الماء على فترات بشكل منتظم، من وقت الإفطار حتى وقت السحور.- شرب المياه يزيد الوزن:من الخرافات المنتشرة عن الماء في رمضان، أن كثرة شرب الماء تؤدي إلى زيادة الوزن، وهذا أمر غير صحيح، لأن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية نهائيا، ولأن عملية الأيض، تحدث في وسط مائي، فالجسم يحتاج إلى الماء للحصول على أيض صحي.- كثرة الاستحمام في رمضان تخفف الشعور بالعطش:- يقال إن كثرة الاستحمام في رمضان تخفف الشعور بالعطش، وهذا أمر غير صحيح، فالاستحمام طريقة جيدة لتبريد الجسم، لكنه لا يخفف العطش.- المشروبات التى تحتوى على السكر تزيد العطش:من المنتشر عن العطش في رمضان، أن المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر تسبب العطش، وهذا أمر صحيح جدا فضلا عن أنها تتسبب في زيادة الوزن، لذلك يفضل استبدالها بالاسموذي الفواكه لانه يمد الجسم بالأملاح المعدنية والسوائل الكافية، ويحافظ على نسبة الرطوبة في الجسم.- تناول الأطعمة المالحة والتوابل الكثيرة يسببون العطش:- يقال إن الأطعمة المالحة والتوابل الكثيرة يسببون العطش، وهذا صحيح، لأن كثرة الملح تسبب الجفاف، والسبب يرجع إلى إخراج الجسم أيون الصوديوم الناتج عن تفكك الملح فيه، لذلك يفضل التقليل منه لأنه يزيد الشعور بالعطش وايضا التوابل فهي تسبب العطش.