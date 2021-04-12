«العنانى»: فنانو «موكب المومياوات» أبهروا العالم

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار فناني دار الأوبرا الذين شاركوا في احتفالية موكب المومياوات الملكية، وذلك على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.قالت "د. عبد الدايم" إن الفنانين المشاركين في موكب المومياوات الملكية مثلوا جانبًا من قوى مصر الناعمة التي تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض، وأضافت أنهم صورة مشرفة للإبداع المعاصر ونموذجًا للتفوق والتميز، مشيدة بأدائهم الذي جاء بشكل يليق بمكانة مصر أمام العالم، وتابعت أن الثقافة والفنون هما الممهدان لخطط التنمية المستدامة، موجهة الشكر لوزير السياحة والآثار لحرصه على تكريم هؤلاء المبدعين.ومن جانبه، قال الدكتور خالد العناني: أن دار الأوبرا تعد أفضل مكان لتكريم نجوم موكب المومياوات، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الاحتفالية وإلى الفنانين المشاركين على أدائهم المبهر، لافتًا إلى أن الموكب قد تصدر الأخبار والصفحات الأولى في جميع وسائل الإعلام العالمية، فقد تفوقوا على أنفسهم في هذا العرض الفني الحضاري السياحي التوعوي الفريد من نوعه، مؤكدا أن ما قدموه هو أفضل ترويج سياحي لمصر عبر التاريخ.وتمنى وزير السياحة والآثار أن ينظم عرض طوال العام لموكب المومياوات بالأوبرا لإبراز الهوية الوطنية المصرية واستثماره في عروض خارجية بمختلف دول العالم.وكانت الاحتفالية تضمنت عرض فيلم تسجيلي ضم مقتطفات من حفل موكب المومياوات، بعدها سلم وزيرا الثقافة والسياحة والآثار شهادات تقدير وباقات الزهور تكريما للفنانين.الجهد الذي بذلوه منذ بداية إظهار هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة التي جعلت من مصر محط أنظار العالم، وجعلت كل مصري يفتخر بانتمائه لهذه الدولة ولهذه الحضارة العريقة، بالإضافة إلى إبراز كل جهود وإنجازات الدولة وهيبتها على طول خط سير الموكب لتسير المومياوات الملكية في موكب جنائزي مهيب، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم.