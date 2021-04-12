حملات نظافة حول المساجد استعدادًا لصلاة التراويح بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بالشوارع والأحياء، خاصة حول المساجد استعدادا لإقامة صلاة التراويح تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، غدا الثلاثاء، حيث تم رفع 30 طنا من المخلفات الصلبة والإشغالات من جانبي الطرق.وأكد العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم البيئة التابع لحي شمال المنيا قام بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة بشارع طه حسين وشارع نفرتيتي حول جامع الجهاد استعدادا لصلاة التراويح اليوم.وأضاف رئيس المركز أنه في نفس السياق قام قسم البيئة بحي وسط المدينة بإزالة الإشغالات والفروشات والتندات الموجودة بشارع محمود عبد الرازق، وتم رفع 30 طنا تقريبا من المخلفات الصلبة والإشغالات من على جانبي الطريق استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وتيسير حركة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.