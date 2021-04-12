لخفض الواردات والتلوث.. تفاصيل مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية

◄ البداية.. ابريل 2019

◄ شركة النصر

تسعى مصر منذ سنوات إلى وضع نفسها على خريطة الدول المصنعة للسيارات وإعادة إحياء شركة النصر وعلامتها التجارية العريقة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، واتخذت مضر عدة خطوات على طريق توطين هذه الصناعة ووقعت العديد من الاتفاقيات لبدء تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع."الدستور" تستعرض الخطوات التي اتخذتها مصر على طريق تطبيق استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية.اتخذت مصر خطوتها الأولى نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في إبريل عام 2019 بإبرام شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر.وقبل هذا التوقيع بثلاثة سنوات استعدت مصر لاستقبال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بالشوارع من خلال إمداد الشوارع والتجمعات السكنية والعامة بعشرات نقاط الشحن الكهربي للسيارات، بالإضافة إلى تخصيص بعض شركات السيارات بالسوق المحلي جزء من استثماراتها لتجهيز مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع الخاصة بالسيارات الكهربائية.وتسعى مصر من خلال توطين هذه الصناعة في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%.وتسهم السيارة الكهربائية في توفير تكاليف الوقود ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة وتحسين جودة الهواء، بما يتطابق مع سياسة مصر في تخفيض فاتورة استيراد الوقود وتحويل أغلب السيارات العاملة في مصر للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن البترول.وتضمنت اتفاقية الشراكة مع الصين تصنيع مشترك لـ 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، تبلغ نسبة المكون المصرى فيها 45%، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى أيضا، وتضم المرحلة الثانية اتوبيسات مفصلية كبرى والتى تبلغ سعتها 180 راكبا.وتسعى مصر إلى الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل، من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.وفي فبراير الماضي، وقعت شركة النصر لصناعة السيارات اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، وشمل التوقيع اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة "DFMIEC" وهي شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية الرائدة، التي تعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات في الصين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج بالتعاون مع شركة دونج فنج للتصميم.وتستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية، حيث يتم حاليًا الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة دونج فنج الصينية وشركة برايت-سكايز المصرية والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير للبطاريات وأنظمة التحكم والدفع الكهربائي الخاصة بالسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.وتسعى مصر لإنتاج 25،000 سيارة سنويا، وطبقا لدراسات السوق فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.