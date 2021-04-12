رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن والعراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:30 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
بحث سفير اليمن لدى بغداد الخضر مرمش، مع رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية الدكتور أسامة مهدي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأوضح السفير مرمش- في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الإثنين، رفض الميليشيات الانقلابية الحوثية والتجاوب مع المبادرات العربية والدولية لوقف الحرب والعودة إلى طاولة الحوار لما من شأنه حقن دماء اليمنيين والرفع من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها حرب الميليشيات على الدولة وعلى الشعب اليمني وعلى دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف إيران التوسعية المهددة للأمن والاستقرار في اليمن والإقليم.. مثمنًا الموقف العراقي الداعم لليمن.

من جانبه، أكد رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، موقف الحكومة العراقية الداعم للجهود الهادفة إلى حل الأزمة اليمنية عن طريق الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.. مشيرًا إلى الموقف العراقي المؤيد للمبادرة السعودية للحل الشامل في اليمن، والذي تم إعلانه في البيان المشترك للقمة السعودية العراقية الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

شكرى: نرفض الإجراءات الأحادية فى أزمة سد النهضة

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابا وفتاة في قرية أبو راشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

«الدستور» تنفرد بنشر فيديو كواليس «سيشن استيفن وحمزة» (فيديو)

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والاثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

خليل عز الدين: ديواني المرشح لجائزة الأبنودي كتبته في 6 سنوات

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب