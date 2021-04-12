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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لعرضه على طبيب السجن.. تأجيل محاكمة محمود عزت فى «التخابر مع حماس»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:32 م
محمود عزت
محمود عزت
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 56458 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة 24 مايو، لعرض المتهم علي طبيب السجن وعمل مناظرة طبية له وعرض التقرير الطبي علي المحكمة، ولمرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت بالإعدام شنقا على محمود عزت، وخيرت الشاطر، و13 آخرين، والسجن المؤبد للمعزول محمد مرسي وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، والمتهمون في القضية بحسب أمر الإحالة هم، محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسي العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحي حامد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، وخالد سعد حسين محمد، والحسن محمد خيرت سعد الشاطر، وجهاد أحمد محمود الحداد، وأحمد محمد محمد الحكيم، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة.

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