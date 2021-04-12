محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1164 مواطنا خلال يومين

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الأنصار مركز إهناسيا على مدار "السبت والأحد الماضيين" مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1164 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 97 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ90 مواطنا.وأكد وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.