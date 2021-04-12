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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. القاهرة 24

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:12 م
طقس
طقس
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، على جنوب سيناء وشمال الصعيد، طقس حار نهارا، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية: نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14
الإسكندرية 20 14
وادي النطرون 21 14
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 14
دمنهور 22 14
بلطيم 21 14
مطروح 19 13
السلوم 19 09
سيوة 24 09
بورسعيد 20 13
دمياط 20 14
الزقازيق 24 14
المنصورة 23 13
الإسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 20 13
رفح 20 12
رأس سدر 25 13
نخل 22 08
نويبع 26 16
طابا 25 15
كاترين 23 06
الطور 25 15
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 27 15
مرسى علم 26 16
الفيوم 26 12
بني سويف 26 12
المنيا 26 11
أسيوط 27 12
سوهاج 28 14
قنا 30 15
الأقصر 31 16
أسوان 31 17
إدفو 31 17
أبوسمبل 30 18
الوادي الجديد 29 12
شلاتين 29 19
أبورماد 29 19
حلايب 28 20
رأس حدربة 28 20.

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