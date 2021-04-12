طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. القاهرة 24

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، على جنوب سيناء وشمال الصعيد، طقس حار نهارا، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية: نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 14الإسكندرية 20 14وادي النطرون 21 14طنطا 23 13شبين الكوم 24 14دمنهور 22 14بلطيم 21 14مطروح 19 13السلوم 19 09سيوة 24 09بورسعيد 20 13دمياط 20 14الزقازيق 24 14المنصورة 23 13الإسماعيلية 24 12السويس 24 13العريش 20 13رفح 20 12رأس سدر 25 13نخل 22 08نويبع 26 16طابا 25 15كاترين 23 06الطور 25 15شرم الشيخ 27 17الغردقة 27 15مرسى علم 26 16الفيوم 26 12بني سويف 26 12المنيا 26 11أسيوط 27 12سوهاج 28 14قنا 30 15الأقصر 31 16أسوان 31 17إدفو 31 17أبوسمبل 30 18الوادي الجديد 29 12شلاتين 29 19أبورماد 29 19حلايب 28 20رأس حدربة 28 20.