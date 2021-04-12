زينة: أنا مفاجأة دراما رمضان 2021

أكدت الفنانة زينة أنها ستكون واحدة من مفاجآت دراما رمضان 2030 من خلال شخصية دهب النصابة التى تقدمها فى مسلسل "كله بالحب"، الذى تعرضه قناتا "روتانا دراما" وفضائية "lbc" و"النهار" و"النهار دراما".وعبرت زينة، فى تصريحات صحفية، عن سعادتها بعرض مسلسلها على هاتين القناتين، مؤكدة تفاؤلها بهما.وأضافت زينة: "المسلسل كان فكرة في دماغي واشتغلنا عليها وغيرنا فيها، والشخصية التي أقدمها (دهب) هي بنت نصابة وشخصية مختلفة تمامًا تدخل في حوارات غير مقصودة على سبيل الهزار، ولكنها تتورط في مشاكل لم تكن تتوقعها".مسلسل "كله بالحب" إخراج عصام عبد الحميد وتشارك فيه كوكبة من النجوم بينهم صابرين، أحمد السعدني، باسم سمرة، كريم قاسم، وعدد من النجوم العرب، فى مقدمتهم الفنان الموهوب سامر المصري.