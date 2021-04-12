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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: العمل على دمج قضايا المخدرات فى المناهج الدراسية لرفع وعى الطلاب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:37 م
عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن
ولاء جمال
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أكد عمرو عثمان, مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على أهمية دمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعى بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات بكل أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن "16023" وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة إضافة إلى دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ بجانب إنشاء "بيوت التطوع"، كمقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية لاستثمار طاقات الشباب في مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات مؤكدا على مشاركة الشباب والفتيات فى إعداد البرامج والمبادرات التوعوية من الإدمان وتنفيذها من خلال 30 ألف متطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية.

و استعرض "عثمان"، خلال اللقاء، الذى عقده معهد إعداد القادة التابع لجامعة حلوان بمشاركة 100 شاب وفتاة من 18 دولة إفريقية وآسيوية، وبحضور الدكتور كريم إمام، مدير معهد إعداد القادة بجامعة حلوان، للتعرف على تجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات والمبادرات والأنشطة التوعوية التى ينفذها الصندوق لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، موضحا أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بآليات تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

وأوضح: أنه يتم تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة، وأبرزها " أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة "محمد صلاح" مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، حيث استطاعت الحملة زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400% وكذلك البرامج التوعوية فى مراحل التعليم المختلفة، كذلك تجربة الشباب المتطوعين لدى الصندوق في تنفيذ المبادرات التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات، حيث يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان، سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مبادرة "مصلحتك " أو طلاب المدارس أو الجامعات وغيرهم من الفئات الأخرى.

وأشار إلى أنه يتم اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضاءها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق علي خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العلمية والعلمية.

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