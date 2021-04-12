مسقط ومقديشو‎ تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الرزاق محمود، ووزير الدولة الصومالي، برئاسة الجمهورية حسن معلم خليف- مبعوثى رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو- سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وجهود مواجهة فيروس "كورونا".



كما جرى، خلال اللقاء، الذي جمعهم اليوم الإثنين بالعاصمة العمانية مسقط- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، والاهتمام المشترك بتنميتها، بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز المصالح الثنائية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID- 19) وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والجهود المبذولة لمعالجتها.

بحث وزير الخارجية العماني، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الإثنين، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، محمد عبد