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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القباج تشهد اللقاء التنشيطى لبرنامج فرصة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:20 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين بالتعاون مع شركاء البرنامج مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك في إطار تعزيز القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية فى قطاعي نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لعدد 38 منسقًا بـ16 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ.

يأتي هذا اللقاء استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التي تمت في المحافظات أو من خلال منصات الاجتماعات عن بعد مع أعضاء الفريق.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادى التى تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات، مشيرة إلي أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يقوم حاليًا بالتوسع في الوحدات الفرعية التابعة له التي بلغ عددها 16 وحدة فرعية في عدد 16 محافظة وجار افتتاح 11 وحدة فرعية فى عدد 11 محافظة ليبلغ إجمالى الوحدات الفرعية 27 وحدة فرعية فى 27 محافظة وتغطي محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.
وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسئوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة اثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.

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