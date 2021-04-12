الصين تعارض بشدة «قومية» لقاحات كورونا

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، إن بلاده تعارض بشدة "قومية" اللقاحات الخاصة بجائحة (كوفيد- 19)، داعيا في الوقت نفسه إلى أن تكون هذه اللقاحات سلعة عامة عالمية.جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الصيني خلال فعالية تم تنظيمها اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية الصينية، بمناسبة مرور عام على إعادة فتح "ووهان" بمقاطعة "هوبي"، بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد"، وذلك بحضور مسئولي المقاطعة وعدد من الدبلوماسيين الأجانب العاملين في بكين.وقال وانج: "إن بعض الدول مازالت تواجه حاليا الجائحة، وإن لقاحات (كوفيد- 19) هي الحل لمكافحتها. وتعارض الصين قومية اللقاح، وتدعو إلى أن تكون اللقاحات سلعة عامة عالمية".وأضاف وانج أن "الصين قدمت مواد لمكافحة الوباء لأكثر من 160 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وقدمت لقاحات ضد الفيروس إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة ومنظمة دولية".وتابع وانج أنه من الناحية الاقتصادية، فإن مقاطعة "هوبي" وبشكل عام، تجاوزت قيمة الواردات والصادرات الإجمالية بالمقاطعة 40 تريليون يوان (1. 6 تريليون دولار) العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي.