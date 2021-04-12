مسؤول صيني يفند تقارير إعلامية حول معدلات الحماية للقاحات كورونا الصينية

فند مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "قاو فو"، اليوم الاثنين، تقارير لوسائل إعلامية ومستخدمي وسائل تواصل اجتماعي خارج الصين ب"أنه اعترف بأن معدلات الحماية التي توفرها لقاحات "كوفيد-19" الصينية محدودة"، واصفا ذلك بأنه "سوء تفسير تام" منهم لتصريحاته.جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الاثنين عن فو - تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام غربية - بأن مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أقر، فيما وصفته بـ"اعتراف نادر" خلال مؤتمر صحفي، بأن اللقاحات الحالية توفر حماية منخفضة، وأن خلط لقاحات كورونا المختلفة ضمن الخيارات التي يتم بحثها لتوفير المزيد من الفاعلية للقاحات.وقال فو" إنه بينما يناقش العلماء في جميع أنحاء العالم فعالية اللقاحات، طرح رؤية علمية تتمثل في: أن تحسين فعالية وتعديل الإجراءات الخاصة بالتطعيم (من حيث الجرعة والفاصل الزمني وعدد الجرعات) والتلقيح بأنواع مختلفة من اللقاحات قد يكون ضمن الخيارات".وأوضح أن معدلات الحماية التي توفرها جميع اللقاحات في العالم تكون مرتفعة في بعض الأحيان، ومنخفضة في أحيان أخرى، وأن كيفية تحسين فعاليتها هي مسألة يحتاج العلماء في جميع أنحاء العالم إلى النظر بشأنها، وفي هذا الصدد، أقترح أن ننظر في تعديل عملية التطعيم، مثل عدد الجرعات والفواصل الزمنية واعتماد التطعيم المتتابع بأنواع مختلفة من اللقاحات".وأضاف فو أنه بما أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها البشر جائحة مثل (كوفيد-19)، فهناك العديد من المشكلات العلمية التي يتعين دراستها عندما يتعلق الأمر بالتطعيمات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطعيم البشر بلقاحات جديدة ضد الفيروس التاجي، واستندت جميع إجراءات التطعيم التي اعتمدناها حتى الآن إلى استقراءات سابقة للقاحات الفيروسات الأخرى، ونجح هذا الأمر بشكل جيد، ولكن في المستقبل، إذا كنا بحاجة إلى إجراء تحسينات، يمكننا إجراء تعديلات على أساس خصائص الفيروس التاجي الجديد وحالة التطعيم".وتابع فو" إذا اتبعنا الطريقة التقليدية فيما يتعلق بتطوير لقاح، لم يكن ليتوفر لدينا لقاح في غضون عام، ولكن العلماء في جميع أنحاء العالم طوروا لقاحات (كوفيد-19) في غضون بضعة أشهر، وهي المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها ذلك في تاريخ العالم، وهناك العديد من المسائل العلمية التي تحتاج إلى معالجة".وأشار إلى أن متطلبات منظمة الصحة العالمية لفعالية لقاح (كوفيد-19) هي 50% أو أكثر، والعتبة المؤهلة لمعظم اللقاحات في العالم التي يتم تسويقها هي حوالي 70% أو أكثر"، داعيا الأشخاص إلى الحصول على اللقاح لأن فوائده تفوق بكثير المخاطر، مضيفا" يجب استخدام اللقاحات بشكل عادل، وينبغي للعالم أن يتقاسم اللقاحات، وإذا لم يتم ذلك، فإن الفيروس سيقوم بذلك".