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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين تستقبل نسبة 50% من توريد الأرز لصالح البطاقات التموينية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:10 م
الأرز
الأرز
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تستقبل الدفعة الرابعة خلال شهر أبريل الجاري من الكميات توريد الأرز الأبيض المحلي من: إجمالي 270 ألف طن يتم توريدها حتي شهر أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة: أن التوريدات للأرز المحلي الأبيض حجم الكميات المستلمة بلغت نحو 75 ألف طن لصالح لهيئة السلع التموينية طبقا للممارسة التوريد بسعر 6500 جنيه للطن علي أن يتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو.
.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح خاص للدستور: إنه تم الانتهاء من توريد نسبة 50% من الكميات التي قامت بتوريد الأرز المحلي الأبيض من خلال 30 شركة مضارب تابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلي أن شركات مضارب القطاع العام ما زالت حاليا تقوم بالتوريد للأرز المحلي من خلال مضاربها وتعبئتها وتوزيعها علي مخازن تجارة الجملة.

وأضاف: أن مخازن تجارة الجملة التابعة لشركتي تجارة الجملة تقوم بشكل منتظم باستلام الكميات الموردة للأرز التمويني من شركات مضارب الأرز ولا يوجد أي مشاكل في عملية الاستلام.

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