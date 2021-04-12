إيطاليا تعتزم الانتهاء من تطعيم البالغون من العمر 80 عاما هذا الشهر

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الإثنين: إن إيطاليا تريد الانتهاء من تطعيم جميع من يبلغون من العمر 80 عاما فأكثر ضد فيروس كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.وأضاف سبيرانزا، في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا": "الآن الأولوية لمن يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما، وبعد ذلك من تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاما".ويتعين أن يحصل من يبلغون من العمر أكثر من 60 عاما على الجرعة الأولى على الأقل بحلول نهاية يونيو المقبل.وفي بداية حملة التطعيم، جرى تطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية ودور الرعاية.وتلقى مؤخرا أفراد قوات الأمن والعاملون في المدارس وآخرون اللقاح.