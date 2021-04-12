أغذية يتجنبها الأطفال لمساعدتهم علي الصيام

يحل علينا شهر رمضان المبارك غدا، وهناك اطفال يتذمرون من فكرة الصيام والعطش والجوع خلال النهار، ولا يقدرون على السيطرة على انفسهم، لذلك يتحدث اليوم للدستور الدكتور رامى صلاح الدين استشارى التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي عن الأغذية التي يجب تجنبها لكي يستطيع الاطفال الصيام بشكل سلسل بعيد عن التعب والعطش والإجهاد.يقول: "يأتي شهر رمضان في وقت به ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، ولذلك يعطش الاطفال ولا يستطيعون السيطرة على انفسهم، ويجب على الأم أن تختار افطار اطفالها بعناية لتساعدهم على تحمل العطش في وقت الصيام وهي:- الحلويات:تناول الاطفال للحليويات بكثرة يسبب لهم العطش الشديد، والجوع خلال الصيام لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن تقديم حلويات منزلية لهم بشكل اخر مثل الارز باللبن او المهلبية، او القطائف بالجبنة او الكنافة بالقشطة والمكسرات او استبدالها بالفاكهة مع الزبادي.- الوجبات الدسمة:يجب تجنب الوجبات الدسمة لأنها تسبب للاطفال عسر هضم وحموضة خلال الصوم، وتجعلهم يشعرون بالخمول والتعب طيلة فترة الصيام.- الاملاح:يجب منع الاطفال عن تناول المخللات والمكسرات المالحة والشيبسي، لأنها تسبب الشعور بالعطش خلال الصوم.- التسالي:- يجب تجنب التسالي مثل البسكوتات والشكولاتات لغناهم بالسكر والدهون المضرة بالصحة ويسببون العطش والجوع.- المقليات والمعجنات:يجب تجنب المقليات بجميع انواعها مثل البطاطس المقلية والسمبوسك وتجنب تناول المعجنات بشكل عام.