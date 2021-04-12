اليمن والعراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

حث سفير اليمن لدى بغداد، الخضر مرمش، مع رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، الدكتور أسامة مهدي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وأوضح السفير مرمش- في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الإثنين- رفض الميليشيات الانقلابية الحوثية والتجاوب مع المبادرات العربية والدولية لوقف الحرب والعودة إلى طاولة الحوار لما من شأنه حقن دماء اليمنيين والرفع من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها حرب الميليشيات على الدولة وعلى الشعب اليمني وعلى دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف إيران التوسعية المهددة للامن والاستقرار في اليمن والإقليم، مثمنًا الموقف العراقي الداعم لليمن.من جانبه، أكد رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية موقف الحكومة العراقية الداعم للجهود الهادفة إلى حل الأزمة اليمنية عن طريق الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، مشيرًا إلى الموقف العراقي المؤيد للمبادرة السعودية للحل الشامل في اليمن، والذي تم إعلانه في البيان المشترك للقمة السعودية العراقية الأخيرة.