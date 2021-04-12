مسلمون وأقباط يحتفلون برمضان في شارع مصر بأكتوبر (صور)

نظم مجموعة من الشباب التابع لمطرانية السيدة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، احتفالية لقدوم رمضان بشارع مصر.وشارك في الحفل الدكتور بشير عبدالله على، من علماء الأزهر الشريف، وفرقة انشاد ديني وانشاد دينى وعزف على الناى والتنورة، في جو من البهجة والفرحة بقدوم شهر رمضان المبارك.وقال فوزي ناصيف، المسؤول عن الحفل، إن الهدف هو مشاركة الفرحة إخواتنا المسلمين ونرسم البسمة على وجههم في جو ملئ بالسعادة لقدوم شهر رمضان المبارك، فلا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي كلنا تعودنا من صغرنا أن نتشارك الفرح والحزن.وأضاف عمرو أبو هديمة، الفرحة التي تملأ وجه المسلمين والمسيحيين ننتظرها مع مجئ رمضان لأن رمضان شهر الخير والبهجة بننتظره كل عام وخاصة العام الماضي كانت كورونا شديدة لكن بنحاول نفرح الناس مع أخذ كافة الإجراءات والإرشادات للوقاية من أي ضرر.