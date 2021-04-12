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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس بجميع المراحل بالمحافظة .

محافظ بورسعيد يستعرض خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:49 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بكافة المراحل التعليمية بنطاق محافظة بورسعيد وبورفؤاد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام، ودكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية.

واستعرض المحافظ مع الحضور المدارس التى تحتاج لأعمال صيانة شاملة والتى تشمل أعمال دهان المدارس وصيانة المرافق والشكل الجمالى بالمدارس، حيث استمع محافظ بورسعيد لمديرى المدارس حول متطلبات الصيانة الشاملة التى تحتاجها كل مدرسة على حدة بكافة المراحل التعليمية والتعليم الفنى.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مديرى الإدارات التعليمية والمدارس وذلك لتحديد متطلبات المدارس التى تحتاج صيانة شاملة ورفع كفاءة وفقا لخطة عمل زمنية محددة.

وشدد محافظ بورسعيد على تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة بما يوفر المناخ المناسب للطلاب ويساهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدا على توفير الدعم الكامل لتطوير المدارس وتحقيق افضل مستوى تعليمى للطلاب، لافتا أن بورسعيد شهدت طفرة فى قطاع التعليم وخاصة التعليم الفنى ووفرت المدارس الفنية التكنولوجية والفندقية بالإضافة للتوسع فى مدارس التمريض بالمحافظة، كما شدد محافظ بورسعيد على رفع كفاءة وتطوير مجموعة مدارس "المهندس على سليمان " بحى الضواحى نظرا لموقعها فى مدخل بورسعيد خاصة بعد افتتاح الميناء البرى الجديد وأعمال التطوير التر شهدتها المنطقة، لافتا أن بورسعيد شهدت طفرة شاملة على كافة المستويات تحقيقا للتنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة.

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