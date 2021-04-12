محافظ قنا يهنئ المواطنين والعاملين بالديوان العام بحلول شهر رمضان

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، جولة على الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، برفقه اللواء تامر سعد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، مطالبًا جميع الموظفين بحسن الأداء والانضباط في العمل خاصة في شهر رمضان، موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.وأكد محافظ قنا أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء، معربا عن أمله فى أن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.كما قدم الداودي التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.