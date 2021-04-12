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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم نصب على راغبي الحصول على شهادات تعليمية بالعجوزة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:45 م
حبس
حبس
ندى حمدي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الدراسية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

و كشفت التحقيقات قيام مسؤولي إحدى الأكاديميات التعليمية "غير المرخصة" بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات ومؤسسات تعليمية دولية خلافًا للحقيقة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أنشأ كيانا تعليميا وهميا "أكاديمية" بمنطقة العجوزة، واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات التعليمية، وتبين قيام المتهم بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى زاعمًا كونه وكيلًا لإحدى الجامعات الأجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة، وإصداره لشهادات بدرجة الدبلوم فى تلك المجالات، زاعمًا لعملائه أن الشهادات التي يمنحها للدارسين تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافًا للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها للجامعة الأجنبية المشار إليها "خلافًا للحقيقة" - 127 شهادة دبلومة منسوب صدورها لذات الجامعة "خلافًا للحقيقة" - 41 دعوة من الأكاديمية للانضمام للبرامج التدريبية التي تمنحها الأكاديمية - 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية يتم استخدامهما فى مهر الشهادات التي تمنحها الأكاديمية لعملائها - 2500 إيصال نقدية لبعض المبالغ المالية المتحصلة من عملاء الأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة بالدارسين بالأكاديمية).

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