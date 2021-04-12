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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين والبرازيل تبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:11 م
وزيرة السياحة والآثار
وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة
ا ش ا
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بحثت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، مع السفير البرازيلي الجديد لدى فلسطين، أليساندرو وارلي كاندياس، سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي.

وقالت الوزيرة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الإثنين- إن وزارة السياحة تعمل على إعداد الخطط والبرامج على عدة أصعدة، منها: ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني، وتعزيز الثقة، وإعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة المقبلة عندما تسمح الظروف، لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

وأشارت إلى أنها تسعى لأن تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية، بحيث يعود إلى وطنه حامل صورة جميلة عن فلسطين، وشعبها، وأهلها، ومطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لتطوير آفاق التعاون الثنائي المشترك، لما بعد جائحة "كورونا"، كما تطرق الجانبان إلى التطورات الحالية في ظل جائحة كورونا، والجهود الفلسطينية المبذولة للحد من تفشيها، بجانب تداعياتها على قطاع السياحة، الذي كان الأكثر تضررا من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

من جهته، تحدّث أليساندرو عن الجهود المبذولة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا تلك الجهود.

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