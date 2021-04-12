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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح معرض «أهلا رمضان» الثاني لبيع السلع بأسعار مخفضة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
ولاء القاض
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افتتح ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية معرض "أهلا رمضان" الثاني لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك المقام بشارع صبري أبو علم أمام الإدارة الفنية لديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم، رافقه المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، رئيس حي غرب شبين الكوم.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال شهر رمضان الكريم وبذل أقصى الجهود لتخفيف ورفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب الجميع.

وتفقد محافظ المنوفية منتجات معرض أهلا رمضان، والذى يضم كافة السلع الأساسية والغذائية وبأسعار مخفضة ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز- عدس- سمنة - لحوم - فراخ – ياميش – تين – زبيب – بلح - جوز الهند - دقيق - ألبان – منظفات ) هذا وقد أشاد المحافظ بجودة تلك السلع المعروضة ذات الجودة العالية وبسعر مخفض لا تقل عن مثيلاتها فى السوق الخارجى، ووجه باستمرار المعرض في حالة عرض المنتجات بأسعار مخفضة، كما وجه المحافظ بتشكيل لجان للمرور الدوري علي المعارض لمتابعة الأسعار المعلنة للمنتجات المعروضة.

فيما أكد محافظ المنوفية أن الهدف من تلك المعارض توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة الظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا.

كما وجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية للمحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة دورية لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكشف عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو الغير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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