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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تعرب عن مخاوفها الشديدة بشأن قرار طوكيو المتوقع بشأن «فوكوشيما»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:27 م
وزارة الخارجية الكورية
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية
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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، عن مخاوفها الشديدة بشأن قرار اليابان المتوقع صدوره هذا الأسبوع بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في البحر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه المخاوف تأتي في أعقاب استعداد طوكيو لإعلان القرار النهائي بهذا الشأن رسميًّا في اجتماع للوزراء المعنيين يوم غد الثلاثاء، على الرغم من المعارضة القوية من القائمين على صناعة صيد الأسماك اليابانية ومخاوف الدول المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تشوي يونج- سام: "إن حكومتنا تعرب عن مخاوفها الشديدة لأن قرار اليابان المتوقع يمكن أن يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة".

وأضاف تشوي: "سيكون من الصعب أن نقبل إذا قرر الجانب الياباني تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية دون مشاورات كافية".

وأكد أن كوريا الجنوبية ستعزز المراقبة ذات الصلة لضمان حماية صحة مواطنيها والبيئة كأولويات قصوى، مع الاستمرار في العمل عن كثب مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمعالجة هذه القضية.

وكان رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، قد قال في اجتماع لإحدى لجان مجلس النواب في وقت سابق، اليوم، إن الحكومة لا يمكنها تأجيل القرار أكثر من ذلك، وإنه يريد الانتهاء من القرار "خلال أيام".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تعلن طوكيو عن خطتها للتصريف التدريجي لأكثر من 1،2 مليون طن من المياه المشعة في المحيط الهادئ، وهي مياه مخزنة في صهاريج بمحطة فوكوشيما منذ انهيار المحطة الذي أعقب زلزال تسونامي عام 2011.

وتقول اليابان إنها طريقة التصريف الأكثر واقعية، وأنها لا ضرر منها إلى حد كبير، لكن الخطة أثارت معارضة قوية ومخاوف بين الرأي العام في كل من كوريا الجنوبية واليابان، حسب "يونهاب".

وفي إفادة صحيفة افتراضية لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي، قال مسئول بالحكومة اليابانية إن طوكيو لا يمكنها الاستمرار في تأخير التخلص من المياه الملوثة من محطة فوكوشيما المعطلة بسبب حدود التخزين في الصهاريج.

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