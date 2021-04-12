رئيس الأعلى للقضاء يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

أرسل المستشار عبدالله شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بمناسبة شهر رمضان المبارك.كما أرسل تهنئة إلى وزير الأوقاف، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس مجلس الدولة، ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمناسبة شهر رمضان الكريم داعيا الله أن يمن بهذه المناسبة بالخير والبركات على شعب مصر.