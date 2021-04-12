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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

3 وزراء يفتتحون المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:42 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
إيمان ماهر
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افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، المحطة الوسيطة لنقل المخلفات بالمقطم، حي الخليفة.

وتفقد وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة اصطفاف معدات هيئة النظافة والتجميل الموجودة بجراج بجوار المحطة، والتي تم صيانتها ضمن البرنامج الممول من وزارة التنمية المحلية لإصلاح معدات منظومة المخلفات بمختلف المحافظات بقيمة 400 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن افتتاح المحطة وإصلاح المعدات يأتي في إطار تنفيد توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ البرنامج الأول الخاص بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 200 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولي من المنظومة، التي تتضمن إقامة وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والآلات الجديدة، مؤكدًا على سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة وكذا التي تم صيانتها والتي تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضًا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

ومن جهته، أعرب المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المحطة، مؤكدًا على أن إنشاء هذه المحطة يعد أحد النماذج الجيدة التي تعكس التكامل والتعاون بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظًا على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأضاف مرسي، أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، مشيدًا بإقامة مثل هذه المحطات والتي تساهم في التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث وذلك بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

ومن جهته، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأشار التراس إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى التصميم المعماري لرصيف التفريغ والمطالع والمنازل للمحطة المناولة الثابتة بمنطقة المقطم ،وتوريد وتركيب عدد (2) تجهيزة لتجميع المخلفات من العربات الصغيرة إلي العربات الكبيرة بدون تدخل عنصر بشري، وأيضا توريد وتركيب ميزان بسكول حمولة 120 طنا، بالإضافة إلى توريد 9 عربة قلاب حمولة 40 متر مكعب وتوريد لودر سعة الكبشة 1.3 متر مكعب.

وأضاف أنه تم توريد ضاغط هواء ومغسلة لأعمال الصيانة اليومية للمحطة والمعدات وتوريد مولد كهربائي قدرة 10 كيلو وات، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال، مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن تنفيذ محطة المناولة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ محطة المناولة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع وتبلغ مساحة محطة المناولة 5040 م2 بطاقة استيعابية تبلغ 3500 طنيوم، وقامت المحافظة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بتكلفة تقدر بنحو 17.5 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية من خلال الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية قدرها 1.57 مليون جنيه، كما سلمت هيئة نظافة وتجميل القاهرة سيار ات ومعدات المحطة والتي تبلغ تكلفتها حوالي 29 مليون جنيه.

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