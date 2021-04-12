تونس: تلقى 146 ألفًا و284 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 146 ألفًا و284 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس، وهو اليوم الثلاثون من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت الوزارة - في بيان على الصفحة الرسمية اليوم الاثنين - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس بالجرعة الأولى بلغ 11 ألفًا و383 شخصًا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح ال25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.وأشارت إلى أن إجمالي الذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 8 آلاف و363 شخصًا، موضحة أن 332 شخصًا تم تطعيمهم أمس بالجرعة الثانية.ولفتت إلى أن إجمالي عدد الذين سجلوا على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونًا و55 ألفًا و590 شخصًا، مجددة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).