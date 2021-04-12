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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد حضري يشارك بيومي فؤاد في «عودة الأب الضال»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:00 م
الفنان محمد حضري
الفنان محمد حضري
حسن أمين
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يشارك الفنان محمد حضري في مسلسل "عودة الأب الضال" بطولة الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد في المسلسل دور أب مهمل وغير مهتم بأولاده السبعة، ويحاول خلال أحداث المسلسل جمع شملهم من جديد ليعيشوا معا في إطار كوميدي.

كما يستعد محمد حضري لإنهاء تصوير مشاهده في مسلسل «بين السماء والأرض»، المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك أيضا.

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