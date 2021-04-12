رئيس الأعلى للقضاء يهنئ نائب عام البحرين بحلول شهر رمضان

أرسل المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة إلى المستشار علي بن فضل البوعينين، النائب العام البحريني بمناسبة شهر رمضان الكريم.وجاء في نص البرقية "حضرة صاحب المعالي الدكتور المستشار علي بن فضل البوعينين، النائب العام، يطيب لي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لسيادتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم والشعب البحريني الشقيق بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير وسلام".