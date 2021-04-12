رفع الجلسة العامة للنواب والعودة للانعقاد 25 أبريل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال "جبالي": ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد يوم 25 من أبريل الجاري.جاء ذلك بعد موافقة المجلس على التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.