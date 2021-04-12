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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة الإسكندرية تستعين بـ«العربية للتصنيع» لتصنيع محطات تحلية مياه البحر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصميم وتصنيع معدات محطات تحلية المياه واستخدامات الطاقة المتجددة، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين العربية للتصنيع وجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور عبد العزيز حسانين قنصوة، رئيس الجامعة.

وأشاد التراس بخبرات جامعة الإسكندرية ومراكزها البحثية العلمية والمتخصصة في مجال تحلية مياه البحر ومياه الآبار ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، موضحا الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات والتقنيات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر والطلمبات وتصنيعها بالخبرات الوطنية المصرية، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات التحلية، وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في خفض سعر المتر المكعب من المياه المحلاة وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية.

وأكد التراس أهمية تعزيز التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوي الفنية والاقتصادية لدي جامعة الإسكندرية، والتي يمكن تطبيقها على المستوى الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الصناعي الكمي، لافتا إلأى أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الإفريقية والعربية.

كما أكد التراس على الاتفاق لإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا الخاصة بالتصميم والتصنيع المحلي للمنتجات المستهدفة وتدريب الكوادر الفنية على تكنولوجيات التحلية والمعالجة وخدمات ما بعد البيع للكوادر الفنية التي تحددها الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير والإستفادة من البحوث والدراسات التطبيقية بالجامعة، وإجراء دراسات السوق للمنتجات المستهدفة محليا وخارجيا.

من جهته، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية،لافتا إلي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار توجه الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خاصًة في المدن الساحلية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حاليًا.

وأضاف: "نستهدف بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية في تقنيات صناعة تحلية المياه واستخدامات الطاقة المتجددة، من خلال التطوير والابتكار التكنولوجي"، مؤكدا أهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تقارب الـ100%، وبما يسهم في النهاية في تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة.

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