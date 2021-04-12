أجرى عملية جراحة وفقد إصبعه.. مبروك عطية يتصدر «تريند جوجل»

تصدر اسم الداعية الإسلامي قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تقديم الإعلامي عمرو أديب، باقة ورد كبيرة للدكتور مبروك عطية، قائلا إن الأخير كان يعاني من وعكة صحية كبيرة، وأجرى عملية صعبة، موضحا «يقال إنه جرى إزالة صابع من رجله، الصابع السكري مسألة مؤلمة، وعندما يحدث تفشي للمرض يكون صعبا للغاية.وظهر الداعية مبروك عطية في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، السبت الماضي، قال: "بكره عندي عملية في رجلي عشان الصابع السكري، خلاص فشل معاه العلاج، والدكاترة بين يكحتوه وبين يقطعوه، لغاية دلوقتي محدش قرر، ولكني في نعمة كبيرة اسمها الرضا، بسأل الناس الدعاء إنها تعدي على خير في أحد المستشفيات، وربنا يتممها بالنجاح".وقال عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"،"قلوبنا معاه وهو رجل شجاع ولغاية آخر لحظة وهو داخل غرفة العمليات كان بيكلم الناس وبيقولهم أدعولي والمقربين قالوا إنه على بكرة أو بعده يرجع لنشاطه الطبيعي وشغله، وهو مسجل برنامج في رمضان على mbc ".وتابع الإعلامي: "قلوبنا معاه وباقة ورد كبيرة لدكتورنا الأستاذ مبروك عطية، اللي من المواهب العبقرية، وعنده ملكة وموهبة لا تتكرر، واشتغلت معاه، وأول ظهوره كان ليا الشرف كنت موجود معاه، لكن هو عنده منحة إلهية وقدرة في برامج الهواء، ودي مش حاجة سهلة ومعقدة جدا، والتوك شو بتاع مصر مختلف شوية عن الناس بتوع برا، برا بيبقى مكتوبة كل حاجة على الشاشة إنما مبروك عطية طاقة وموهبة".