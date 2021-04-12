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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إجراء الانتخابات الفلسطينية 22 مايو

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:08 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إنه سيتم إجراء الانتخابات في 22 مايو المقبل، وإنه لا انتخابات دون القدس، مشيرًا إلى أن الرسالة السابقة التي أكد الجانب الإسرائيلي خلالها أنه ملتزم بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني أصبحت الآن محط اختبار.

وأضاف المالكي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين : "أن اسرائيل حتى اللحظة لم ترد على الرسالة التي أرسلها وزير الشئون المدنية حسين الشيخ فيما يتعلق بالقدس وإجراء الانتخابات فيها ترشيحًا وانتخابًا، ولا نتوقع أن ترد إسرائيل على رسالة عقد الانتخابات بالإيجاب".

ولفت إلى التواصل مع الرباعية الدولية والأمم المتحدة بتعليمات من الرئيس محمود عباس والقيادة لحث إسرائيل على الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس ترشيحًا ودعاية وانتخابًا، قائلًا: "لم نتلق ردًا من الرباعية حتى اللحظة".

وأشار إلى أن إسرائيل لم ترد على طلب الاتحاد الأوروبي لإدخال مراقبين من قبلهم للانتخابات الفلسطينية، معتبرًا قيامها باحتجاز عدد من المرشحين ومن كوادر حركة فتح في القدس أثناء انعقاد اجتماع تحضيري للانتخابات، إشارة واضحة على أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس.

وأكد استمرار الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسئولياته حيال العملية الديمقراطية التي تعد مطلبًا شعبيًا وقياديًا، مبينًا أنه سيقوم بجولة إلى عدة عواصم أوروبية لحثها على الضغط على إسرائيل لتحصيل الموافقات الخاصة بإجراء الانتخابات بالقدس.

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