متهمة بتزويج ابنتها القاصر بحلوان: «كنت عايزاها تتخطب لحد ما تكبر»

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، التحقيق في محاولة سيدة تزويج ابنتها القاصر بمنطقة المعصرة في حلوان بمحافظة القاهرة.واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة التي أنكرت ارتكاب الواقعة، مؤكدة انها كانت تريد خطبتها حتى إتمام السن القانوني، للفرح بها والاطمئنان عليها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.و تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من طفلة عمرها 15 سنة، تتهم فيه أمها بمحاولة اجبارها على الزواج رغم صغر سنها، بمساعدة شخصين آخرين، وتم استدعاء المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.