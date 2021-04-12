القصة الكاملة لأزمة عمرو أديب ومحمد رمضان

-فيديو يثير غضب الجمهور

-استهزاء محمد رمضان بعمرو أديب

-رفع دعوى قضائية على محمد رمضان

-لميس الحديدي تدعم موقف عمرو أديب

حالة من الجدل شهدها الوسط الفني والإعلامي بسبب الخلاف الناتج عن الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب والذي أصبح في الساعات الأخيرة على رأس قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" وترصد "الدستور" تفاصيل الخلاف وبدايته وصولًا لتلك اللحظة.أثار الفنان محمد رمضان حالة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشر مقطع فيديو له على حسابه الشخصي على انستجرام أثناء قيامه بإلقاء عدد من الدولارات في حمام السباحة الخاص به وإلقائها على الأرض متناثرة في كافة الأرجاء، حيث كان هذا الفعل بمثابة رد فعل على الحكم الذي صدر بتغريمه 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر، في دعوى قضائية مقامة من وكيل الطيار الموقوف، حيث كان طالب بتعويض قدره 25 مليون جنيه، بسبب الأضرار المادية التى لحقت به.تصرف محمد رمضان أغضب الكثيرين من جمهوره وزملائه الفنانين واعتبره البعض أن هذا استفزاز لمشاعر الكثيرين وخاصة جمهوره الذين يعتبرنه يمثل الطبقة الكادحة في العديد من أعماله، حيث خرج الكثير موجهين له النقد عما بدر منه وكان أبرزهم الإعلامي عمرو أديب الذي طلب منه الاعتذار والتراجع عن موقفه حتى لا يفقد شعبيته.ولكن لم يصمت الفنان محمد رمضان، بعد انتقاد الإعلامي عمرو أديب له، وقام بالرد عليه ساخرا عن طريق نشره فيديو له من مسلسل الأسطورة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وركّب عليه في الخلفية مقطع صوتى للإعلامى عمرو أديب، وهو يقول عبارة: "يا محمد اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، ويقول محمد رمضان في المشهد جملته المشهورة، وهي: "بس يا بابا".ليرد أديب على ما نشره الفنان محمد رمضان قائلًا: "أن الإنسان اللي مش متربي نعمة، وانت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها تعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، متابعا: معنديش مشكلة اختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".وتابع مقدم برنامج الحكاية: "النهاردة طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، وأي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبو الريش"، مستدركا:"أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لأ، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك".لتدخل الإعلامية لميس الحديدي، في الخلاف وترد بتغريدة بعد أزمة زوجها الإعلامي عمرو أديب، مع الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتبت لميس الحديدي: "لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمه.. توليفه غير مسبوقة بصراحة".