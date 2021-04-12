الدفاع الأمريكى: ملتزمون بجهود بايدن للحوار

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين: إن الولايات المتحدة الأمريكية على علم بتقارير نطنز في إيران وواشنطن ملتزمة بجهود بايدن للحوار.وأشار "أوستن"، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو: إلى أن هناك علاقة استراتيجية مع إسرائيل، متعهدًا بضمان أمن إسرائيل وتقدمها العسكري.ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إيران هي التهديد الأكبر لمنطقة الشرق الأوسط.وأضاف نتنياهو: إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد إرهاب إيران، قائلًا: لن أسمح لإيران أبدا بالحصول على قدرات نووية.