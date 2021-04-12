محافظ بورسعيد يلتقى أعضاء اللجنة العليا للأمومة والطفولة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة العليا للأمومة والطفولة بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة ومجلس الأمومة والطفولة ببورسعيد.جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية الصحة، ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والأستاذ محمد فهمي مقرر لجنة الامومة والطفولة.وفى بداية اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدا على أهمية الدور المجتمعى لمجلس الطفولة والأمومة بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تغيير أسلوب العمل والابتعاد عن الطرق التقليدية وذلك من خلال التواصل الفعال مع المواطنين على أرض الواقع وفق البرامج الحديثة والتى تواكب مع متطلبات وتكنولوجيا العصر بما يساهم فى الارتقاء بسلوكيات المواطن وبناء الإنسان وهو ما يستهدفه المجتمع المصرى بعد التغيير التى شهدته الدولة مؤخرا فى كافة المجالات.وأشاد محافظ بورسعيد بدور مؤسسات المجتمع المدنى ببورسعيد وأخص بالذكر مؤسسة مشكاة نور الخيرية وجمعية حياة وذلك لدورهم الإيجابى فى تغيير نمط الحياة بالمحافظة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالشكل المناسب والذى يحقق خدمة المواطنين والارتقاء بحياتهم تماشيا مع التطور والتنمية التى تحققها المحافظة فى مختلف القطاعات، موجها لجان الأمومة والطفولة بالمحافظة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والعمل وفق برامج حديثة تتيح التواصل مع المواطن على أرض الواقع وتساهم فى تغيير نمط وسلوكيات الأسرة بما يخلق أجيال واعية قادرة على خدمة أوطانهم، مؤكدا تقديم كافة الدعم للجان الأمومة والطفولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتنمية وتطوير سلوكيات المواطنين خاصة قاطنى المناطق الأكثر احتياجا بما يساهم فى تحقيق حياة كريمة متكاملة المواطنين بهذه المناطق.