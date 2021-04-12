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رئيس التحرير التنفيذي
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نصائح تقضي على العطش في نهار رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:53 م
العطش في نهار رمضان
العطش في نهار رمضان
سلمى بدر
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أكبر المشاكل التي تواجه الصائمين هى العطش.. يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور رامى صلاح الدين، استشارى التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن بعض النصائح التى يمكن أن تقضي على العطش في نهار رمضان حتى موعد الإفطار.

يقول: هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التى يتبعها الناس في رمضان، ويجب تجنب بعض المأكولات والمشروبات التي تتسبب في العطش الشديد، خاصة عند السحور وهي:

- البطاطس المقلية:
تعتبر البطاطس المقلية من المأكولات التى تسبب العطش الشديد، بسبب قليها في الزيت واحتوائها على نسبة أملاح مرتفعة، ونسبة عالية من الوحدات الحرارية المرتفعة.

- المأكولات التي تحتوي على الصويا:
تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا صوص، مثل الوجبات الصينية والسوشي بالذات، يزيد من الشعور بالعطش لأنها مليئة بالملح، لذلك يجب عدم تناولها عند السحور.

- المأكولات المالحة:
مثل الوجبات السريعة، البرجر والدجاج المقرمش والسندويتشات المختلفة والشيبسي والمخللات، فهي تؤثر على نسبة المياه في الجسم، وتسبب الشعور الكبير بالعطش.

- السكريات:
تعتبر السكريات السريعة مثل الحلويات والسكر الأبيض والشوكولاتة من المأكولات التي يجب تفاديها في وجبة السحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش خلال الصيام.

- المشروبات الغازية والعصائر:
يجب تجنب المشروبات الغازية والعصائر لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر غير الصحي، والذي يؤثر على الصحة ويسبب العطش الشديد، واستبدالها بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، مثل اللبن، الخضروات بكل أنواعها الخيار، الخس، الجرجير لأنها تساعد على ترطيب الجسم.

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