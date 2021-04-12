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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية شقة الهرم لـ 27 إبريل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:24 م
محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين
حسام محفوظ
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قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية 79 أمن دولة، والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 27 أبريل.

كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية، إلى المحكمة العسكرية، لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

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