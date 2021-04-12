نقيب المحامين يتلقى برقيتى تهنئة من أمين ووكيل مجلس النواب بحلول رمضان

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الإثنين، برقيتي تهنئة من المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وجاء نص برقية التهنئة الأولى كالتالي:السيد الأستاذ رجائى عطيةنقيب المحامين.تحية وإعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، يطيب لي أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.متمنين من الله عز وجل أن ينعم شعب مصر العظيم بالسلام والأمن ليكون في طليعة دول العالم، ومحورًا من محاور التنمية التي يسعى إليها الجميع، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه.وكل عام وأنتم بخير.وجاء نص برقية التهنئة الثانية كالتالي:السيد الأستاذ رجائى عطيةنقيب المحامين.تحية وإعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، فإنه لمن دواعى سرورنا وغبطتنا أن نهديكم خالص التهنئة القلبية وإزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.وهى مناسبة طيبة نؤكد لكم فيها تمنياتنا الطيبة أن يبارك الله مسعاكم وخطواتكم الهادفة إلى الارتقاء بالأداء ليكون الحصاد وارف الظلال يانع الثمار من أجل خير شعب مصر العظيم.كلل الله مسعاكم بالنجاح وأعانكم على ما حُملتم.