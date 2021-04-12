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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يثمّن جهود الصحافة والإعلام تجاه دحض الشائعات وتوعية المواطنين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام في إبراز الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن دفع العمل نحو استكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بجميع مواقع العمل والإنتاج لصالح الوطن، وسعيا لتحقيق طموحات المواطنين.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء في برقية وجهها الدكتور مصطفي مدبولي إلى الكتاب والصحفيين والإعلاميين المتابعين لأنشطة وفعاليات مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف رئيس الوزراء: "يطيب لي بالنيابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسى، أن أتقدم لكم بأخلص التهاني القلبية بهذه المناسبة العطرة، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى، عز وجل، هذا الشهر الفضيل علينا جميعا وعلى شعب مصر العظيم بالخير والرخاء والبركات، وأن تكون مصرنا الحبيبة في أفضل حال".

كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كافة جهود وسائل الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، التي تتطلب دحض كافة الشائعات، وذلك من خلال تقديم الحقائق وتوعية المواطنين بها، داعيا الله أن يسدد خطى الجميع لما فيه صالح الوطن.

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