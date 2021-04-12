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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لتساعد على الصيام.. 5 عناصر هامة يجب تواجدها على سفرة السحور

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:02 م
سفرة السحور
سفرة السحور
شيماء دهب
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تعتبر وجبه السحور من الوجبات التي يحذر من تجاهلها، بسبب ما تحمله من فوائد ويؤثر ما يتم تناوله على صيامك في اليوم التالي لذا لابد أن تركز على عناصر غذائية معينه، وفقا لموقع "HEALTH".

1- البروتين

لابد أن تتضمن وجبة السحور بروتين مما يساعد في الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما يساعد على التوازن في مستوى السكر في الدم، من بين مصادر البروتين التونة، منتجات الألبان، البقوليات، المكسرات.

2- الدهون الصحية

يجب تتضمن وجبة السحور الدهون الصحية ومن مصادرها الأفوكادو، المكسرات، بذور الشيا، زيت الزيتون، وزيت جوز الهند.

3- مضادات أكسدة

تحمي القلب تعزز من الصحة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لذا من الضروري تناولها على وجبة السحور، ومن أمثالها الكريز، والتوت، والتفاح، والمكسرات.

4- الحبوب الكاملة

لا تنس تناول الحبوب الكاملة مع وجبة السحور للشعور بالشبع، ولما بها من فيتامينات وعناصر غذائية مفيدة، من بينها الشوفان، والأرز البني.

5- الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على المزيد من الفيتامينات والمعادن الهامة، إضافة للألياف لذا احرص على تواجد فاكهة على سفرة السحور، من بينها الجريب فروت، والبطيخ، والخيار، والطماطم.

6- أطعمة يجب تجنبها في السحور

الحبوب المكررة، الخبز والأرز الأبيض، مشروبات الكافيين، الأطعمة المقلية بالزيوت المهدرجة.

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