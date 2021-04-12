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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح تذاكر أول حفل للموسيقار عمر خيرت فى قصر عابدين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:41 م
عمر خيرت
عمر خيرت
حسين الجندي
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يشهد المسرح المكشوف بقصر عابدين استعدادات كبيرة لليلة الفن والتاريخ، حيث يقام على خشبته حفل عالمى غير مسبوق للموسيقار الكبير "عمر خيرت"، يوم الأحد الموافق 2 مايو، وعلى صعيد آخر يقوم خيرت وفرقته حاليًا بعمل بروفات استعدادًا للحفل، وذلك في إطار احتفالات تجمعهم من داخل قصر عابدين الأثري وتزامنًا مع ليالي شهر رمضان الكريم، وأعياد شم النسيم.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 500 جنيه للفئة البرونزية و1400 لفئة الـVIP. وعن آلية الحجز، يتم حجز التذاكر "أون لاين" وذلك لتسهيل وتوفير الوقت على الراغبين فى الحجز.

ويعد قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، الأمر الذي أدى إلى تحويله إلى متحف يعكس فخامة المكان وأهمية الأحداث التاريخية التي شهدها، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث.

يجمع هذا الحفل عوامل نادرة التكرر، حيث الفخامة الملكية لقصر عابدين وأنغام موسيقى عمر خيرت الساحرة التي سوف تمتزج بنسمات الربيع في أجواء ليالي رمضان واحتفالات شم النسيم.

هذا وسوف يُقام الحفل بمراعاة اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وكل إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد- 19".

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