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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يفقد 3 قروش أمام الجنيه المصرى بالبنوك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:46 م
الدولار
الدولار
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فقد الدولار الأمريكي نحو 3 قروش دفعة واحدة من قيمته، اليوم الإثنين، أمام الجنيه المصري بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يناير 2021 بأكثر من 10% لتصل إلى 18.1 مليار دولار.

وسجلت العملة الأمريكية 15.62 جنيه كأقل سعر للشراء و15.76 جنيه كأعلى سعر للبيع بالبنوك، وسجلت أدنى سعر ببنكي الأهلى ومصر بنحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع مقارنة مع 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع أمس.

كما تراجع سعر العملة الخضراء في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر بواقع قرشين، ليتداول بسعر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك المصرف العربي الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 18.56 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 21.35 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية.. سجل الدينار الكويتي 48.98 جنيه للشراء و25.09 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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